Пять лучших способов снизить кровяное давление естественным путем

Повышенное кровяное давление зачастую вызывается разными аспектами нездорового образа жизни, поэтому его возможно корректировать естественным путем, не принимая лекарств. Медики советуют для этого контролировать вес и менять привычки, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Британскими кардиологами из Blood Pressure UK и British Heart Foundation были перечислены несколько лучших способов снизить кровяное давление естественным путем. Их замечания и рекомендации опубликовало издание Express.

Контроль веса. Наличие значительного избыточного веса практически всегда подразумевает и повышенное кровяное давление. По словам экспертов, некоторым людям простая потеря веса помогает снизить его до здорового уровня.

"Чтобы избежать повышенного давления, вызванного лишним весом, необходимо поддерживать нормальный индекс массы тела", - подчеркивают медики.

Занятия спортом. Аэробные упражнения - ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, танцы - должны составлять не менее 150 минут в неделю. Лучшей врачи считают физическую активность средней интенсивности, заставляющей тело выделять тепло, от которой можно слегка запыхаться. Также они отмечают, что нужно оставаться активными в течение дня, как можно меньше сидеть каждый день.

Уменьшение количества соли. Натрий отрицательно влияет на артериальное давление, нужно ограничить его потребление до 2300 мг в день или меньше, считают британские кардиологи. Данное количество означает одну чайную ложку соли без горки.

"Чтобы снизить потребление, не добавляйте соль в еду. Натрий, как правило, содержится в обработанных пищевых продуктах - старайтесь сокращать их потребление и увеличивать объем необработанной пищи в рационе", - назвали эксперты один из лучших способов снизить кровяное давление естественным путем.

Сбалансированное питание. Овощи и фрукты обязательны в ежедневном питании - их доля должна составлять более трети всей съедаемой за сутки пищи. Совет специалистов: взрослым людям следует съедать ежедневно не менее пяти порций, одна порция составляет 80 граммов (это примерно размер кулака).

Крахмалистые продукты, такие как картофель, хлеб, рис и макароны, должны составлять еще треть того, что мы едим. Последняя треть - молочные продукты, белок и жиры.

Вдобавок каждый день следует выпивать от шести до восьми чашек жидкости в день (или больше): это может быть вода, молоко с низким содержанием жира, напитки без сахара.

Отказ от вредных привычек. Решительное сокращение потребляемого алкоголя и табака также входит в число лучших способов снизить кровяное давление естественным путем. Кардиологи напоминают, что понятие умеренного употребления алкоголя включает одну порцию спиртного напитка в день для женщин, две порции - для мужчин, не больше. Отказ от курения также снизит риск сердечных заболеваний, улучшит общее состояние здоровья. Умение справляться со стрессом. Некоторые исследования показывают, что хронический стресс может стать причиной повышенного давления. Специалисты констатируют: нужно находить время на занятия, позволяющие расслабиться, приносящие моральное удовлетворение, выполнять дыхательные упражнения, заниматься спортом - все это помогает легче переносить моменты напряжения.

