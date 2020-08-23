Самые полезные продукты для контроля сахара в крови при диабете

Продукты, благоприятные и вредные для людей, страдающих диабетом, определяются их гликемическим индексом (ГИ). При данном заболевании нужно есть продукты с низким показателем индекса, избегать продуктов с высоким ГИ, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Многим известно, что диабет вызывается высоким уровнем сахара в крови, который может достигать критического порога, когда человеком употребляется слишком много сладкого. Продукты, богатые углеводами, такие как белый хлеб, макароны и белый рис, также являются опасными в этом плане.

Обычно уровень сахара в крови временно повышается после каждого приема пищи. Исследования показывают: люди усваивают питательные вещества индивидуальным образом, у некоторых рост сахара в крови оказывается более значительным, - однако даже они могут не быть диабетиками. Людей с диабетом отличает специфическое реагирование их организма на инсулин, а также способность вырабатывать этот гормон, контролирующий поглощение глюкозы клетками. Когда организм производит его слишком мало, сахар из употребляемых продуктов застревает в кровотоке и накапливается, что может повреждать органы. То же самое происходит, когда клетки тела становятся менее чувствительными к инсулину, то есть, развивается инсулинорезистентность.

Какие продукты помогают контролировать диабет? Учитывая влияние питания на уровень сахара в крови людям, болеющим с диабетом, врачи рекомендуют не есть сладкие и высокоуглеводные продукты, поскольку те вызывают существенные скачки сахара в крови.

Продукты, нужные диабетикам, определяются гликемическим индексом, отражающим их влияние на уровень сахара в крови. Самыми полезными для них являются продукты с низким ГИ, которые помогают контролировать выделение глюкозы в кровь, и вредны с высоким ГИ.

"Люди с диабетом должны стремиться к среднему дневному ГИ не более 45. Значение от 46 до 59 тоже может быть приемлемым, но от 60 и выше считаются слишком высокими", - сообщает портал Food News.

Следующие продукты, по мнению ученых, наиболее полезны для контроля уровня сахара в крови:

цельный овес,

ячмень,

булгур,

фасоль,

некрахмалистые овощи (артишок, спаржа, ростки фасоли, огурцы и другие),

свежие фрукты, ягоды (грейпфруты, апельсины, абрикосы, вишня, несладкие яблоки, авокадо).

Молоко. Специалисты отдельно отмечают его пользу при диабете. Согласно данным канадских ученых, употребление молока с высоким содержанием белка на завтрак может улучшить контроль над уровнем сахара в крови - оно позволяет снизить его уровень, уменьшает аппетит.

