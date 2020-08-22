ВОЗ создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19

Всемирная организация здравоохранения создала специальную рабочую группу по определению мутаций COVID-19, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на стопкоронавирус.рф.

"Была создана специальная рабочая группа для определения мутаций, и мы сейчас изучаем то, как лучше понять, что означают эти мутации, и как они себя ведут", - сказала она.

По ее словам, необходимо провести больше исследований, чтобы определить, какое влияние мутации оказывают на COVID-19 и его поведение среди населения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.