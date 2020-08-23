Дешевый овощ назван мощным средством оздоровления сердца и печени

Будучи неприметным дешевым овощем, свекла обладает целым спектром мощных оздоровительных свойств, о чем напомнили зарубежные диетологи. Свои выводы специалисты опубликовали на портале Food News, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

По словам экспертов, скромницу свеклу можно без преувеличения назвать мощным средством оздоровления организма - этому способствует комплекс ее природных соединений. Корнеплод содержит алкалоиды, стероиды, флавоноиды, терпеноиды, сапонины, бета-каротин, а также много клетчатки. Благодаря своему составу этот простой овощ предотвращает повреждения клеток токсинами, защищает фильтрующие органы тела от развития воспаления. Таким образом дешевый продукт может эффективно оздоровлять печень.

"Свекла способна усиливать естественный процесс детоксикации, происходящий в нашей печени", - рассказали научные специалисты.

Помимо того, ее потребление улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, оберегая ее от развития атеросклероза.

"Клетчатка свеклы снижает уровень холестерина, препятствуя его всасыванию в слишком большом количестве кишечником", - пояснили эксперты.

Ряд последних исследований свидетельствует, что сок свеклы помогает нормализовать кровяное давление. Он насыщен природными нитратами - соединениями, превращающимися в оксид азота, способный улучшать проводимость кровеносных сосудов и артерий. Диетологи рекомендуют есть овощ сырым или запеченным, но при сахарном диабете согласовать его потребление с лечащим врачом.

