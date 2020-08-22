В Аргентине начали клинические испытаний вакцины китайской компании Sinopharm

Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT) одобрило проведение в стране третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения южноамериканской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На церемонии, в которой участвовали представители властей Аргентины и Китая, а также компаний Sinopharm, China National Biotec Group (CNBG) и лаборатории Elea Phoenix, было объявлено о начале проведения в стране третьей фазы клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19 китайского производства", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Хинес Гонсалес Гарсиа подчеркнул, что власти страны "с нетерпением ждут результатов" испытаний.

12 августа президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что Аргентина и Мексика будут производить вакцину, разработанную учеными британского Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca, для поставок во все страны Латинской Америки, за исключением Бразилии. Ранее в Аргентине начались клинические испытания РНК-вакцины от Pfizer.