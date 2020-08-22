Названо количество обращений по обязательному медстрахованию в Азербайджане

За первые шесть месяцев текущего года в медицинские учреждения по направлениям обязательного медицинского страхования 1,04 миллиона человек подали 1,9 обращения.

Как сказали Day.Az в Агентстве обязательного медицинского страхования, по этим обращениям было оказано 5,45 медицинских услуг.

Как отметили в агентстве, наиболее посещаемые гражданами регионы - Мингячевир (289 198 человек), Евлах (153 050 человек), Загатала (137 906 человек), Хачмаз (133 270 человек) и Шеки (123 253 человек).

Медицинскими учреждениями, оказывавшими наибольшее количество медицинских услуг, являются Мингячевирская центральная больница (1 274 694 услуг), Агдашская (413 111 услуг), Евлахская (379 846 услуг), Губинская (322 440 услуг) и Шекинская центральные больницы (304 595 услуг).

Отметим, что в целях обеспечения эффективного использования ресурсов и человеческих ресурсов медицинских учреждений, оптимизации их деятельности и обеспечения доступа населения к различным видам медицинской помощи Агентством созданы Медицинские территориальные единицы (МТЕ) в административно-территориальных единицах страны. В настоящее время заявка на обязательное медицинское страхование распространяется на пять отделений интенсивной терапии. По количеству обращений в МТЕ больше всего обращений было в Барда-Евлахское МТЕ, где зарегистрировано 531 413 обращений, в Шеки-Загатальское МТЕ - 511 642 обращений, в Губа-Хачмазское МТЕ - 379 225, в Гёйчай-Кюрдамирскую МТЕ - 270 448, в Горно-Ширванскую МТЕ - 237 663 обращений.

Большинство обращений касалось общего медицинского обследования (61 398 обращений). Среди наиболее часто диагностируемых заболеваний были неуточненная острая инфекция верхних дыхательных путей (43 222 обращений), гипертоническая болезнь (40 149 обращений), инсулинозависимый сахарный диабет (32 448 обращений) и нормальная беременность (22 060 обращений), общий медицинский осмотр и осмотр лиц без жалоб (21 269 обращений) и др.

Помимо этого, выполнено 1205 жизненно важных операций. Самые дорогие операции - кардиология / сердечно-сосудистая хирургия (686 обращений), офтальмология (278 обращений), неврология / нейрохирургия (87 обращений), урология (78 обращений) и травматология (47 обращений).