Названы вредные при употреблении в сыром виде продукты

Специалисты перечислили продукты, которые при употреблении в сыром виде могут нанести вред здоровью. Об этом пишут "Известия".

Так, подчеркивается, что сыроедение стало одной из модных тенденций и аспектов здорового образа жизни. Однако не все продукты одинаково полезны при употреблении в сыром виде, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь не рекомендуется есть сосиски, которые не прошли термическую обработку. В них могут содержаться листерии - опасные бактерии, которые могут нарушить работу пищеварительной системы и вызвать отравление.

Среди опасных в сыром виде продуктов оказалась фасоль. Эти бобовые нередко содержат вредные вещества, которые устраняются только путем термического воздействия.

Также считаются вредными сырые креветки и картофель. В них нередко содержатся пестициды, поскольку их выращивают на фермах и обрабатывают во избежание распространения инфекций.

При этом в случае картофеля необходимо обращать внимание на состояние его хранения. Однако в целом это совершенно безопасный овощ, но если он начинает прорастать после долгого хранения, бактерии, которые образуются на ростках, попадают в сам клубень и остаются в нем, даже если срезать ростки.

Эксперты в том числе не рекомендуют употреблять в сыром виде миндаль, грибы, ревень, побеги бамбука и маниок (клубнеплодное тропическое растение).