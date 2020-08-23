В Китае испытывают вакцину от COVID-19 на основе клеток насекомых

Госуправление медицинской продукции КНР одобрило начало клинических испытаний рекомбинантной (генно-инженерной) вакцины от коронавируса COVID-19, созданной на основе клеток насекомых. Об этом сообщает газета Global Times в субботу, 22 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что препарат разработан в биолаборатории Сычуаньского университета, специалисты которого утверждают, что им удалось создать высококачественный продукт. Вакцина уже опробована на обезьянах и на других животных. Китайские медики подчеркивают, что этот препарат, работа над которым ведется уже много месяцев, "до сих пор не вызвал каких-либо очевидных побочных эффектов".

Новая вакцина будет производиться в объеме как минимум 100 млн комплектов в год на мощностях предприятия, созданного в апреле больницей при Сычуаньском университете совместно с местной компанией, которая специализируется на биотехнологиях.