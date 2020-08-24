Риск заболеть диабетом во многом зависит от графика работы

Ученые обнаружили взаимосвязь обмена веществ с биологическими часами человека, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Люди, работающие посменно, сильнее других подвержены риску заболеть диабетом или ожирением. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании, увидевшие взаимосвязь между приемами пищи и состоянием здоровья.

Они выяснили, что так называемые биологические часы есть не только у всего организма в целом, но и у каждой клетки, требующей соблюдения комфортного для нее расписания. Нарушения приводят к сбоям в работе организма и проблемам со здоровьем.

"Внутренние часы в мозге синхронизируют биоритмы в периферических тканях, и нарушения в этой системе ведут к проблемам с обменом веществ", - пояснил занимавшийся исследованием специалист по диабету и метаболическим заболеваниям Митчел Лазар.

Нерегулярный прием пищи может привести к диабету и ожирению, пришли к выводу ученые, опубликовав результаты своих исследований в журнале Science. Свою теорию они проверили на лабораторных животных.

Команда Лазара под руководством доктора наук Донгьина Гуана вывела группу мышей, у которых возникали нарушения внутренних часов в гепатоцитах, основном типе клеток печени, являющейся метаболическим центром организма. В результате у подопытных увеличился риск сердечных заболеваний, диабета и инсульта. Это доказало, что нормальная работа биоритмов в клетках печени крайне важна для поддержания нормального состояния организма.

В результате экспериментов было также доказано, что на биоритмы влияют не только периоды сна и бодрствования, но и время приема пищи: питание мышей оказывало влияние как минимум на половину факторов установки внутренних часов.

По мнению ученых, полученные результаты должны быть использованы для оптимизации сменного графика сотрудников, чтобы свести к минимуму профессиональные заболевания. Сделанные выводы пригодятся и при составлении стратегии лечения пациентов с нарушениями обмена веществ.

