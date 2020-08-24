Опасно ли повредить родинку

Бытует мнение, что родинки надо беречь как зеницу ока от повреждений, а лучше удалить, потому что они от любой царапинки могут перерасти в злокачественную опухоль. Так ли это, рассказал пластический хирург Владимир Плахотин, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Родинки (невусы) образованы атипичными клетками, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут превратиться в раковые, например, под действием радиации, в том числе и солнечной. Маловероятно, что это может произойти от царапин или иных повреждений.

Тем не менее лучше этого не допускать - из-за особого кровоснабжения невусы плохо заживают.

Опасна постоянная травматизация - ей обычно подвергаются родинки на шее (цепочками) и лице (у мужчин при бритье).

Такие родинки лучше удалять. Эта процедура абсолютно безопасна и может выполняться разными способами - лазером, коагуляцией или обычным хирургическим иссечением - доктор подскажет, что лучше в том или ином случае.

Кроме того, удалению подлежат выпуклые родинки - они не только с большей вероятностью травмируются, но и чаще перерождаются в опухоли.

