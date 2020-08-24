Хирург назвал неочевидную причину головных болей

Головная боль относится к категории проблем со здоровьем, у которых могут быть самые разнообразные причины - сильное утомление, простуда, реакция на погоду, повышенное артериальное давление и так далее. Но существуют и менее очевидные причины головных болей - пишет информационно-аналитический журнал "Слово и Дело", корреспонденты которого пообщались с челюстно-лицевым хирургом, доктором меднаук Андреем Андреищевым, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Существует, как заявил Андреищев, такая неочевидная причина головной боли, как дисфункции в челюстно-лицевой зоне. Речь идет о целом комплексе нарушений, которые пока что изучены довольно плохо - бывает так, что пациенты обращаются к десятку разных врачей, прежде чем обнаруживается истинный корень головной боли.

"Мы говорим о комплексе функциональных нарушений, который принято называть дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава с болевым синдромом. Удаление зубов, пародонтологическая подвижность зубов, повышенная стираемость определенных зубов и так далее - все это приводит к изменениям в смыкании зубных рядов. Жевательная нагрузка меняется, увеличиваясь в каких-то зонах, и в итоге может развиваться головная боль", - сказал челюстно-лицевой хирург, добавив, что если выявить источник головной боли не получается, то стоит проверить именно эту версию.

