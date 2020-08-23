Медики из Германии сделали открытие о коронавирусе

Медики из Германии обнаружили следы COVID в сердечной мышце у тех, кто уже переболел после заражения вирусом. Исследование опубликовал журнал Oxford Academic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что изначально пациентам ставили диагноз "миокардит", но позже выяснялось, что до этого они тяжело болели.

"Особенность наших случаев в том, что с помощью биопсии сердечной мышцы вирус обнаруживается, когда сам CoViD-19 уже прошёл или протекает в безвредной форме", - приводятся слова профессора Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Филипа Венцеля.

Ученые подчеркивают, что врачам следует обращать больше внимания на сердечно-сосудистую систему из-за возможных последствий коронавируса.