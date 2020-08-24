https://news.day.az/medicine/1264687.html Вылечившиеся от коронавируса начали лысеть - подробности
Вылечившиеся от коронавируса начали лысеть - подробности
Вылечившиеся от коронавируса стали чаще жаловаться врачам на выпадение волос, рассказала трихолог Наталья Короткова в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, эксперт отметила, что пациенты теряют волосы, скорее всего, не из-за инфекции, а из-за побочных эффектов от лечения.
"Это чисто реакция либо на вирусы, либо на серьезные препараты, которые применялись", - сказала Короткова.
Врач добавила, что облысение также могло начаться из-за стресса. Она посоветовала не заниматься самолечением и обращаться к специалистам.
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