https://news.day.az/medicine/1265000.html Гонконгские ученые: "Иммунитет к коронавирусу сохраняется всего на несколько месяцев"
Гонконгские ученые: "Иммунитет к коронавирусу сохраняется всего на несколько месяцев"
В Гонконге зафиксирован первый в мире "настоящий" повторный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный университет региона, указав, что в организме здорового пациента от 30-40 лет выявили два "совершенно разных" штамма.
Повторно мужчина заболел спустя 4,5 месяцев после излечения, приводит сообщение специалистов BBC News.
Таким образом, иммунитет к этой инфекции может быть недолговечным - всего несколько месяцев. Однако во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что по одному пациенту судить недостаточно, нужны дальнейшие исследования.
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