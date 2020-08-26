Названы способствующие заражению коронавирусом условия

Распространению коронавируса SARS-CoV-2 через аэрозольные частицы по воздуху способствует относительная влажность. К такому выводу пришли исследователи из Института тропосферных исследований имени Лейбница в Лейпциге (Германия) и Национальной физической лаборатории в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Aerosol and Air Quality Research, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали 10 исследований, посвященных влиянию условий окружающей среды на заражение вирусом. Относительная влажность от 40 до 60 процентов может снизить распространение вирусов и их абсорбцию через слизистую оболочку носа.

Долгое время основным путем передачи вирусов назывались крупные капли, которые попадают в воздух при кашле и чихании инфицированных людей. Тяжелые капли очень быстро падают на землю и могут преодолевать лишь короткие расстояния. Именно на этом предположении основана рекомендация соблюдать минимальную дистанцию от других людей, равную 1,5-2 метрам. Однако в последнее время были зарегистрированы вспышки COVID-19, которые, по всей видимости, связаны с одновременным присутствием множества людей в одной комнате.

Известно, что крошечные капли диаметром пять микрометров могут находиться в воздухе девять минут. При высокой влажности больше молекул воды прилипают к частицам, в результате чего те растут и оседают быстрее. Результаты нового исследования показали, что влажность воздуха также влияет на поведение микроорганизмов в каплях, их выживание и скорость инактивации. Сухой воздух также делает слизистые оболочки носа менее увлажненными и более проницаемыми для вирусов.