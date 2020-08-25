В Британии начался первый этап испытаний препарата от коронавируса

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от нового коронавируса совместно с учеными из Оксфордского университета, приступила к первому этапу испытаний в Великобритании препарата на основе моноклональных антител (mAb). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении AstraZeneca, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цель клинических испытаний препарата AZD7442, "сочетающего моноклональные антитела (вырабатываемые иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону), - оценить его безопасность и переносимость для профилактики и лечения [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19". В исследованиях принимают участие 48 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет, отмечают специалисты.

Ранее AstraZeneca получила разрешение на проведение в России третьего этапа клинических испытаний своего препарата AZD1222 для профилактики новой коронавирусной инфекции среди взрослых с участием 150 человек. Процедуры будут проводиться на базе четырех учреждений в Санкт-Петербурге и Москве.

Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых свыше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.