Знаки артита на коже, которые не стоит игнорировать

Симптомы ревматоидного артрита обычно связывают с суставами, но предупреждающие знаки болезни также могут появляться на вашей коже, и потому их не стоит игнорировать. Об этом рассказали специалисты Фонда артрита (Arthritis Foundation) из Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Ревматоидный артрит - распространенное заболевание аутоиммунного характера, означающего, что иммунная система организма атакует ткани его суставов, вызывая в виде симптомов их боли и отеки. Первым страдает наружное покрытие (синовиальная оболочка) сустава. Затем болезнетворный процесс может становиться все более интенсивным, способствуя деформации, разрушению костей и хрящей.

"Хотя основными симптомами артрита считаются суставные боли, отеки и скованность, у пострадавших людей также могут развиваться проблемы с кожей, поскольку на ее состояние влияют те же процессы иммунной системы, которые вызывают поражение костей", - предупредили эксперты из Arthritis Foundation в публикации издания Express Health.

По словам британских медиков, предупреждающим знаком ревматоидного артрита может быть возникновение красной сыпи.

Ее появление является следствием васкулита - аномалии кровеносных сосудов, провоцируемой воспалением, которое также является пусковым механизмом заболевания, поражающего суставы.

"Характеризующее васкулит воспаление кровеносных сосудов поражает кожу, в результате появляется сыпь из маленьких красных точек. В более тяжелых случаях могут образовываться кожные язвы на ногах или под ногтями", - рассказали научные работники.

Они констатируют, что для лечения подобной сыпи или язв необходимо, прежде всего, взять под контроль и уменьшить основное воспаление. Врач может назначить для этого определенные препараты, но также очень важно следить за рационом питания. Людям с проблемой артрита рекомендуется режим, напоминающий средиземноморскую диету, упор делается на овощи, фрукты, бобовые, орехи, злаки, зерна, рыбу и ненасыщенные жиры.

Помимо того, необходимы физические нагрузки: идеальными для больных суставов считаются водные упражнения.

