Назван оптимальный возраст для похудения

Исследование американских ученых показало, какой возраст является оптимальным для сброса лишнего веса. Оказывается, похудев в этом возрасте, можно продлить себе жизнь, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Американские специалисты считают, что примерно 1/8 часть ранних смертей в стране связана с высоким ИМТ. Лишний жир ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, раку и даже слабоумию в более позднем возрасте.

Выводы ученых гласят, что сокращение жира в промежутке между 25 и 40 годами вдвое снижает риск преждевременной смерти. Исследование длилось с 1998 по 2015 год, за этот период специалисты проанализировали данные 24 205 участников Национального обследования здоровья и питания. У людей, индекс массы тела которых снизился в промежутке между юношеским и средним возрастом, риск ранней смерти уменьшился на 54%.

Потеря веса после 40 лет не оказала существенного влияния на риск смерти. По словам ученых, похудение в более позднем возрасте может отразиться на здоровье стареющего человека, сообщает Популярная механика.

