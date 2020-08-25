Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Ученые Медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке определили факторы, по которым можно предсказать тяжесть заболевания COVID-19 и вероятность выживания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них - IL-6 и TNF-α - могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти. Ученые наблюдали повышенный уровень этих цитокинов в сыворотке крови пациентов в тяжелом состоянии. Это не зависело от других основных заболеваний пациентов и демографических показателей, таких как возраст и пол.

Результаты тестов показали, что риск смерти у пациентов с повышенным уровнем IL-6 или TNF-α был в два раза выше даже с учетом других известных факторов риска. При этом такие препараты, как противовирусный ремдесивир или кортикостероид дексаметазон, могут снизить уровень цитокинов и повлиять на благоприятный исход болезни.