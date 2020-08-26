Стало известно, кто чаще умирает от коронавируса

Ученые Университета Тулейн в США выяснили, что больные COVID-19 пациенты, страдающие от высокого кровяного давления, ожирения и диабета одновременно, чаще всего умирали от осложнений, вызванных инфекцией. Факторы, представляющие опасность для жизни, названы в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали случаи госпитализации 287 пациентов с COVID-19 с 30 марта по 5 апреля. Средний возраст больных составлял 61 год. Наиболее распространенными состояниями были гипертония (80 процентов), ожирение (65 процентов), диабет (54 процента) и низкий уровень липопротеинов высокой плотности (39 процентов). Всех больных разделили на две группы: с диагнозом метаболический синдром (66 процентов всех случаев) и без него.

Оказалось, что 56 процентов пациентов с метаболическим синдромом попали в отделение интенсивной терапии, 48 процентов нуждались в искусственной вентиляции легких, у 37 процентов развился острый респираторный дистресс-синдром, а 26 процентов скончались. Во второй группе эти показатели составили 24, 18, 11 и 10 процентов соответственно.

Метаболический синдром - это совокупность по крайней мере трех из пяти состояний: гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, высокого уровня триглицеридов и низкого уровня "хорошего" холестерина, связанного с липопротеинами высокой плотности.