Диетолог назвала самые полезные чипсы

Российский врач-диетолог Марият Мухина назвала фруктовые, овощные и мясные чипсы, приготовленные методом сушки, самыми полезными. Ее слова опубликовал сайт Nation News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач заявила, что в чипсах, которые были приготовлены не во фритюре, сохраняется много витаминов и клетчатки. При этом традиционные картофельные снеки Мухина назвала крайне опасными для здоровья.

"Я как диетолог приветствую новые технологии приготовления чипсов - без фритюра, который представляет собой смесь жиров, вредных для здоровья. Давно известно, куда приходят чипсы, туда приходит рак кишечника".

Эксперт посоветовала покупать чипсы, приготовленные из кураги, изюма, чернослива, бананов или цитрусовых, или же готовить их из овощей и фруктов самостоятельно. Предпочтительнее изготавливать снеки самим, так как, по словам диетолога, некоторые производители замачивают фрукты в сахарном сиропе и употребляют сульфат серы для их окуривания, чтобы чипсы имели глянцевый вид и долго хранились.

Мухина также одобрила мясные чипсы в качестве полезного белкового перекуса. Она подчеркнула, что этот продукт изготавливается из цельного куска мяса и, в отличие от фарша, в них сложнее "что-то намешать".

Диетолог подчеркнула, что из-за изменения ритма жизни фаст-фуд плотно вошел в жизнь горожан, однако быстрая еда все равно должна быть полезной, сочетать старинные технологии, качественные фермерские продукты и демократичные цены.