3 продукта, которые нужно есть на ночь, чтобы похудеть

Эксперты не советуют ложиться спать голодными.

Как выяснилось в ходе исследований, для того, чтобы похудеть, вовсе не нужно укладываться спать голодными, чтобы потом всю ночь ворочаться с боку на бок и ловить себя в полусонном состоянии на подходах к холодильнику.

Американские врачи назвали продукты, употребление которых не только не вредит здоровью при позднем ужине, но и запускает процессы, способствующие снижению веса. Как выяснилось, некоторая еда помогает запустить процесс похудения. 30 граммов белка за 30 минут до ночного отдыха провоцируют начало похудения, сообщает Day.Az со ссылкой на "МедикФорум".

Очень полезно есть перед сном творог, который разгоняет обмен веществ, а заодно улучшает здоровье сосудов и сердца.

Неплохо добавить к вечернему перекусу немного орехов, богатых магнием, витамином Е и селеном.

Очень полезна на ночь моцарелла, которая за счет содержания белка и витамина Д, улучшает сон, укрепляет иммунитет. Небольшое количество этого сыра нисколько не повредит здоровью. С него же можно начинать и день.

Нисколько не опасаясь за фигуру на ночь, можно употреблять сыр тофу, который богат кальцием и железом, но в его составе нет вредного холестерина.