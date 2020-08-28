Раскрыта смертельная опасность дневного сна

Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае пришли к выводу о смертельной опасности дневного сна продолжительностью более одного часа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном MedicalXpress.

Исследователи обобщили данные более 20 научных работ и проанализировали информацию о 313 651 человеке, 39% из которых спали днем.

Результаты анализа показали, что у людей, которые регулярно спали днем более часа, на 34% вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% - риск смерти от всех причин. Долгий дневной сон был опасен только для тех, кто в целом спал более шести часов в сутки.

Исследователи утверждают, что в общем дневной сон любой продолжительности повышает риск смерти на 19%. При этом, у женщин и людей старшего возраста связь сна и риска смерти оказалась более выраженной и составила 22% и 17% соответственно.