Против коронавируса уже есть лекарства

Препараты, разработанные ранее для лечения атипичной пневмонии, могут использоваться против COVID-19. К такому выводу пришли ученые Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Исследователи нашли лекарства, которые могут блокировать ключевой фермент коронавируса - белок PLpro.

Он содержится во всех коронавирусах и играет ключевую роль в заражении клеток. PLpro также отключает защиту, направленную человеческим организмом против вируса.

Ученые, используя синхротрон ANSTO, выяснили, как PLpro коронавируса взаимодействует с человеческими белками. После этого они провели обзор лекарств, способных заблокировать это взаимодействие.

Эффективность препаратов, изначально нацеленных на атипичную пневмонию и подавляющих активность PLpro, была подтверждена в лабораторных исследованиях при лечении коронавирусной болезни.