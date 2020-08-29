Названы три важнейших витамина для крепкого иммунитета

Врач-диетолог Джулия Зумпано из американского города Кливленд, штат Огайо, назвала три важнейших витамина для крепкого иммунитета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Зумпано, человеческому организму необходим витамин С, поскольку он стимулирует иммунную систему. При недостатке этого вещества человек более восприимчив к различных заболеваниям. Зумпано советует есть продукты, богатые витамином С: апельсины, грейпфруты, мандарины, клубнику, перец, шпинат, капусту и брокколи.

Кроме того, для крепкого здоровья потребуется витамин B6. Его можно получить, включая в рацион курицу, рыбу, зеленые овощи и нут. Третьим, не менее важным, витамином для иммунитета считается витамин Е. Его недостаток можно восполнить, ежедневно употребляя орехи и шпинат.

Зумпано призывает избегать пищевых добавок и получать все необходимые витамины с помощью сбалансированного питания.