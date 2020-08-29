Вирусолог описал характер завершения эпидемии коронавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что победы над коронавирусом не стоит ждать через полгода, однако эпидемия в России может завершиться сама по себе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, так он описал характер эпидемии в беседе с URA.RU

По его словам, естественное завершение пандемии произойдет через год или два. Специалист отметил, что летальность от коронавируса сейчас уже ниже, чем была в первые месяцы. "Коронавирусы в этом смысле причудливые, они уже несколько раз уходили от прямого воздействия на них, отступали и потом снова атаковали человечество", - заметил он.

При этом специалист выразил сомнения, что появление вакцины приведет к победе над коронавирусом уже через полгода. "Вакцину через полгода только введут в строй, а, скорее всего, еще позже", - заявил вирусолог. По его словам, вакцина сможет оказать влияние на эпидемию только в следующем году, еще через несколько месяцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завершение эпидемии коронавируса произойдет "в течение буквально нескольких месяцев", может быть, шести. Он уточнил, что в борьбе с коронавирусом участвуют как российские, так и иностранные ученые. Они создают эффективные препараты и технологии.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровело 798 466 человек.