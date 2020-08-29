Ученые выяснили, как дети распространяют коронавирус

Организм детей, которые заразились коронавирусом нового типа, продолжает вырабатывать множество вирусных частиц на протяжении двух-трех недель, даже если видимых симптомов болезни у них нет. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к такому выводу пришли медики из Южной Кореи, исследование которых опубликовал научный журнал JAMA Pediatrics.

"Наше исследование показало, что неочевидные случаи заражения детей могли стать причиной скрытой передачи коронавируса через контакты с окружающими. Нужно пересмотреть роль детей в распространении коронавируса, а также учесть этот факт при выработке мер по борьбе с пандемией", - пишут исследователи.