Врач рассказала, кому может навредить хурма

При некоторых хронических нарушениях употребление хурмы может навредить - это, например, касается людей с проблемами мочевого пузыря, рассказала врач-диетолог Татьяна Разумовская, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

В интервью специалист пояснила, что хурма, богатая минералом калием, может давать мочегонный эффект. Поэтому в случае камней в почках, патологий мочевого пузыря увлекаться ягодой не стоит, чтобы не навредить организму. Врач рассказала, что людям, имеющим данные нарушения, можно употреблять не более одного плода хурмы в день.

Кроме того, хурма обладает свойством усиливать секрецию желудочного и панкреатического соков. Учитывая это, ягоду нужно с большой осторожностью употреблять при имеющихся проблемах с поджелудочной железой, заметила Разумовская.

Также вредно есть хурму сразу после основного приема пищи (особенно если он содержал мясное блюдо) во избежание метеоризма и расстройства. Не нужно лакомиться ягодой на ночь, иначе ее углеводы будут превращаться в жир. Еще одна опасность - поедание хурмы натощак. Она содержит большое количество пектина и дубильной кислоты, способствующих образованию желудочного камня.

"Любителям хурмы после приема пищи нужно выдерживать паузу в час-полтора", - рассказала врач.

