Врач рассказал, уничтожает ли коронавирус заморозка продуктов

В Китае запретили ввоз замороженных продуктов из стран, где бушует COVID-19. Но разве вирус боится мороза?

Как показала практика, температурный режим не влияет на распространение коронавируса, - рассказывает к. м. н., врач-терапевт-пульмонолог Института клинической медицины им. Склифосов­ского Сеченовского университета Владимир Бекетов, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Пандемия началась зимой, продолжилась в межсезонье, а в большин­стве регионов нашей страны пик заболеваемости пришёлся на лето. Что касается передачи вируса через продукты питания, научных работ на эту тему пока мало. Тео­ретически COVID-19 может выжить в замороженных продуктах. Однако даже если ПЦР-исследование показало наличие в них вируса, это не значит, что после разморозки он снова станет жизнеспособным, сможет вызвать заболевание. Основные пути передачи вируса - воздушно-капельный и контактный. После разморозки мяса вирус точно не превратится в аэрозоль. Поэтому паника вокруг замороженных продуктов необоснованна.