Доказано новое повторное заражение COVID-19

В штате Невада 25-летний пациент стал первым жителем США, у которого подтвердилось повторное заражение коронавирусом. Об этом говорится в препринте статьи, подготовленной учеными из Невады, сообщает Медуза.

18 апреля у человека, имя которого не раскрывается, впервые диагностировали коронавирусную инфекцию, к 27 апреля у него исчезли симптомы. Два теста на инфекцию, проведенные 9 и 25 мая, дали отрицательный результат, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Но 28 мая пациент вновь заболел, у него развилась более тяжелая болезнь, вызванная коронавирусом. Секвенирование генома вируса показало, что второе заражение отличается от первого.

Авторы исследования считают, что повторное заражение коронавирусом встречается редко. Заболевание жителя Невады стало первым подтвержденным случаем в США среди почти шести миллионов случаев COVID-19 в стране.

Это четвертый подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом в мире. Первый случай зарегистрировали ученые из Гонконга, еще два подтвердили в Нидерландах и Бельгии.