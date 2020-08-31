Специалисты предупредили об опасности злоупотребления яблоками

Специалисты предупредили об опасности, которой грозит злоупотребление яблоками. Монодиета с указанным фруктом чревата последствиями для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

В составе яблок имеется относительно небольшое количество грубой клетчатки. В умеренных дозах она полезна, но если следовать монодиете, есть риск спровоцировать избыток последней. В итоге у человека может наблюдаться обострение язвы, колита или гастрита, предупредили специалисты. Кроме того, из-за яблок в организм попадают большие объемы фруктовых кислот. Это ведет к воспалительным процессам в области желчного пузыря. В умеренных дозах яблоки полезны. Они богаты витаминами группы B, а также важны для здоровья бета-каротин и флавоноиды.

При покупке фрукта на рынке или в магазине, важно смотреть на отсутствие пятен и следов гниения. В прогнившем яблоке может копиться микотоксин. Некоторые специально обрабатывают продукт воском, чтобы предотвратить гниение, поэтому перед употреблением важно его хорошо промыть.

