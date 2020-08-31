Названы главные отличия гриппа и ОРВИ от коронавируса

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, в чем заключаются главные отличия гриппа и ОРВИ от нового коронавируса. Пандемия последнего продолжается до сих пор в ряде стран, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Ключевые различия имеют место в симптомах, также внимание нужно обратить на продолжительность протекания заболевания. В первые дни проявления COVID-19 и ОРВИ действительно демонстрируют сходство. Однако со временем у носителей сезонного недуга может давать о себе знать ломота в теле и мышцах, насморк, в горле появляется першение. Что до коронавируса, то в этом случае наблюдаются потеря нюха и вкуса, на что жалуются многие переболевшие.

Обратила внимание Романенко и на то, что при гриппе или ОРВИ человек в среднем болеет неделю. У тех, кто подхватил коронавирусную инфекцию, проявления недуга могут сохраняться на протяжении трех недель.

