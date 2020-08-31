Зуд может быть серьезным симптомом рака

Ученые из Медицинской школы Джона Хопкинса в США и их коллеги из университетской больницы Мюнстера (Германия) доказали, что зуд может быть серьёзным симптомом рака. Нужно обращать внимание на кожные высыпания, они могут указывать на миелому, лейкемию или карциному бронхов, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Специалисты провели совместное исследование, изучив медицинские карты около 17 тыс. взрослых пациентов, которые обращались к врачам с жалобами на зуд. Вслед за этим исследователи сравнили данную информацию со сведениями о примерно 5 млн других мужчин и женщин без данной проблемы. Ученые установили, что при наличии зуда развитие злокачественных опухолей вероятно на уровне 60% и выше. При наличии данного признака у пациента может обнаружиться рак печени, вместе с тем выявляли и поражения желчных путей, кровеносной системы, кожного покрова и желчного пузыря. Высыпания на коже, покраснение и появление зуда имеют отношение к опухолям костей, миеломе и двум формам лейкемии.

Исследователи сделали вывод, что существует связь между высыпаниями на коже и началом развития раковых опухолей. Вместе с тем механизм возникновения новообразований, вследствие чего наблюдается воспалительная реакция кожи, необходимо изучать. В том случае, если зуд не имеет явную природную основу, его можно истолковывать как один из симптомов злокачественной опухоли.

