4 продукта, крайне вредные для мужчин

В США группа ученых назвала четыре продукта, которые крайне вредны для мужчин. При их регулярном употреблении в организме начинаются необратимые изменения, способные привести к тяжелым заболеваниям, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Первым вредным продуктом для мужского организма называют жареное мясо, причём вред от данного продукта ещё недооценен полностью. Медики отмечают значительную концентрацию канцерогенов, негативно влияющих на важнейшие процессы в организме. Сначала страдает желудок, затем поражаются сердце и сосуды. При обжаривании мяса образуются опасные соединения, наносящие вред. Далее следует яичница, "фирменное" блюдо холостяков признают опасным, так как за один раз один мужчина съедает 3-4 куриных яйца. Вместе с тем в неделю допускается не более двух яиц. В рейтинге опасных для мужского организма продуктов далее называют колбасы, сосиски и сардельки. В данных продуктах имеется излишнее количество соли и различных пище-вкусовых добавок. Любители изделий из мяса в дальнейшем рискуют страдать из-за импотенции, в ряде случаев возможен рак простаты.

Завершает перечень продуктов, опасных для мужчин, пиво. Данный напиток имеет в изобилии фитогормоны, провоцирующие половое бессилие.

К тому же, тело начинает расплываться и приобретает женские очертания. Увеличиваются живот и грудь, вместе с тем мышцы становятся дряблыми, наряду с этим снижается мужская сила.

