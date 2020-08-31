Онколог составил список органов, наиболее подверженных раку

Онколог Константин Титов заявил, что раку наиболее подвержены молочная и предстательная железы, толстая и прямая кишки, кожа. При выявлении на ранней стадии, болезни лечатся в 90% случаев без серьёзных последствий для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Онколог Константин Титов отметил случаи развития злокачественных опухолей у лиц разных возрастных групп. Врач составил список органов, которые наиболее часто поражают раковые образования, руководствуясь результатами медицинской статистики. При своевременном выявлении прогноз на успешную борьбу с болезнью, как правило, благоприятный. Медик сказал, если опухоль небольшая и не появились метастазы, то её удаляют без применения лучевой и химиотерапии.

Кроме того, Титов опроверг информацию о том, что в последние годы рак "помолодел". По-прежнему наиболее уязвимой категорией населения относительно вероятности развития онкологических болезней являются пенсионеры. У детей и молодых людей обнаруживают злокачественные опухоли, но количество подобных случаев невелико. Косвенно на появление подобных слухов повлияло усовершенствование диагностики. Сейчас рак выявить проще, чем 20 или полвека назад.

