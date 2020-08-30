Онколог назвал способ уберечь больных раком от коронавируса
Чтобы уберечь больных раком от коронавируса, дома необходимо создать специальный режим.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о таком способе защиты рассказал радиостанции "Говорит Москва" главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
По его словам, опасность заражения возникнет с началом учебного года, когда дети начнут ходить в школу. Предполагается, что они могут принести инфекцию домой.
Каприн считает, что члены семьи должны соблюдать самодисциплину и установить у входа в дом "специальные корытца с жидкостью". "Человек приходит с улицы - стоит 30 секунд в этом тазике", - объяснил онколог. Он также рекомендовал сразу уничтожать перчатки и защитную маску, и надеть дома новую.
В конце июня Каприн рассказал, что в России ожидаются четыре волны последствий коронавируса, связанных с заболеванием раком. По его словам, первая волна будет представлять собой "непосредственный вред от коронавируса для онкологической службы". Затем возникнет проблема с ограничением ресурсов, во время третьей волны будет ощущаться эффект от вынужденной приостановки лечения хронических заболеваний. Онколо считает, что четвертой волной станет психическое расстройство.
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