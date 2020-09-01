Онколог назвал причину 95% случаев рака

Российский онколог, хирург Иван Карасев раскрыл причину появления рака в 95% случаев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, злокачественные новообразования в организме чаще всего формируются из-за воспалительного процесса.

"95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль", - объяснил доктор порталу "МедикФорум".

Онколог добавил, что причиной рака может оказаться регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных мясных продуктов, так как при этом выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки. Впоследствии возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака, заключил Карасев.