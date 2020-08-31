Российские врачи рассказали, у кого самый стойкий иммунитет к коронавирусу

У детей младше 13 лет самый стойкий иммунитет к коронавирусу, следует из исследований Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составляет более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста", - рассказали в Роспотребнадзоре.

У этих возрастных групп иммунитет примерно в два раза выше, чем средний уровень по стране.