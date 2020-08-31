Раскрыта причина 95 процентов всех случаев рака
В 95 процентах всех случаев рака болезнь вызвана одной и той же причиной. Ее "Медикфоруму" раскрыл онколог хирург Иван Карасев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, почти все злокачественные образования появляются в результате хронического воспалительного процесса. "Клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой, и образовывается опухоль", - пояснил он.
Врач добавил, что онкология может развиться из-за гормональных нарушений или на фоне регулярного употребления красного мяса, колбасы, копченостей, других обработанных мясных продуктов. Это связано с вторичными желчными кислотами, которые выделяются при переработке мяса. Они воздействуют на стенку толстой кишки, и начинается воспаление.
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