Врачи в США назвали способ остановки диабета

Специалисты института иммунологии Ла-Хойи в Сан-Диего назвали способ, который позволит остановить развитие сахарного диабета. Об этом сообщает журнале Science Advances.

Так, ученые нашли связь заболевания с активностью иммунных клеток, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иммунологи провели эксперимент, в ходе которого с помощью хирургической операции заблокировали подачу нервных сигналов симпатического нерва к поджелудочной железе.

Этот процесс позволил защитить бета-клетки, которые участвуют в выработке инсулина, от разрушающих их нервных импульсов.

Таким образом, американские ученые пришли к выводу, что блокировка нервных импульсов позволяет предотвратить развитие диабета.