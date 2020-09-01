Названа компания, которая будет производить вакцины от COVID-19

Глава министерства министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал компанию, которая будет производить вторую вакцину от нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что препарат, который был разработан новосибирским "Вектором", будет производиться компанией "Биокад".

Министр назвал такое решение логичным, поскольку эта компания работала в Роспотребнадзором еще на процессе разработки вакцины.

Ожидается, что клинические испытания вакцины "Вектор" будут завершены в конце сентября.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.