3 причины, почему нельзя пить во время еды

Поддерживать водный баланс - ключевая задача любого здорового человека. В идеале нужно выпивать около двух литров воды в день, и схитрить тут не получится, ведь ни кофе, ни чай, ни любые другие напитки не способны заменить самую полезную и необходимую для нашего организма жидкость.

Пить нужно много, однако важную роль играет не только количество, но и время приема жидкости. Чтобы извлечь максимальную пользу, нужно пить воду в определенное время: до и после еды. Такой подход повлияет на пищеварение исключительно положительно.

Если же пренебрегать этим простым правилом, можно добиться абсолютно противоположного результата. Рассказываем, что будет, если пить во время трапез.

Вы можете съесть больше своей нормы

Это касается тех, кто придерживается интуитивного питания. Если ваш основной ориентир - чувство голода, а не заранее высчитанное количество калорий и размер порции, то пить во время еды вам точно не стоит. Вода может дать ложное чувство сытости - и вы сначала съедите меньше, чем действительно требовалось, а затем начнете перекусывать, что, в свою очередь, повлечет за собой переедание.

Пищеварение ухудшится

Вода обеспечивает правильную работу ЖКТ. Но полезна она только не во время еды и только в теплом виде. Почему? Пища должна хорошо перевариваться, на это нужна энергия. Один стакан холодной воды - и ваш организм начнет расходовать запас энергии на то, чтобы согреть тело. А пищеварение в итоге только пострадает. Так что за столом ни в коем случае не пейте воду со льдом.

Некоторые напитки могут негативно повлиять на кислотность желудочного сока

Вполне очевидно, что алкоголь, газировка и прочие напитки промышленного производства могут причинить куда больше вреда, чем не вовремя выпитая вода, - все дело в кислотах. Согласитесь, когда мы слышим слово "кислота", у нас всплывают негативные ассоциации. На самом деле кислоты есть и в нашем организме - более того, они даже участвуют в пищеварении. Но вот высококислотные напитки могут очень негативно повлиять на состояние ЖКТ и в итоге привести к синдрому раздраженного кишечника.

Чтобы не допустить вышеупомянутых ошибок, старайтесь придерживаться несложного правила: каждый раз перед едой проверяйте, не мучает ли вас жажда. Выпивая свою норму воды заранее, вы обезопасите себя от переедания и сможете объективно оценить, произошло ли насыщение во время приема пищи.

Но главное - не вдавайтесь в крайности: сделать несколько глотков во время обеда - отнюдь не катастрофа. Просто слушайте свой организм и обращайте внимание на все его реакции, ведь в вопросах здоровья все индивидуально.

Bazaar.ru