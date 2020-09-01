Исследование выявило, насколько эффективны маски с клапаном

Американские физики выяснили, что комфортабельные маски с клапаном или защитные экраны для лица никак не мешают распространению коронавируса нового типа, в отличие от обычных респираторов или хирургических масок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, результаты этого исследования опубликовал научный журнал Physics of Fluids.

"Наш эксперимент показал, что защитные экраны изначально мешают выдыхаемому потоку капель и аэрозолей двигаться вперед. Однако оказалось, что они могут двигаться вдоль границ визора без каких-либо препятствий. Со временем они распространяются по окружающей среде, хотя и не в таком концентрированном виде, как изначально", - рассказал один из авторов исследования, профессор Флоридского Атлантического университета (США) Манхар Дханак.

В начале эпидемии коронавирусной инфекции многие эпидемиологи скептически относились к тому, что обычные хирургические маски могут помешать вирусу распространяться. Изначально медики считали, что SARS-CoV-2 передается преимущественно аэрозольным путем. При этом частицы свободно проникают через поры в простых масках, степень защиты которых - FFP3 и выше.

Позже ученые выяснили, что даже простые хирургические маски могут значительно замедлять распространение SARS-CoV-2 и многих других возбудителей ОРВИ. Это стало одной из причин, из-за которых эксперты ВОЗ и здравоохранительные ведомства США начали рекомендовать использовать респираторы и даже шить самодельные маски. Они оказались относительно эффективны, если сшиты из двух разных типов тканей.

Небезопасное удобство

"В последнее время люди все чаще заменяют обычные маски защитными экранами из пластика или респираторами с клапаном благодаря их удобству. С другой стороны, экраны неплотно прилегают к лицу, а клапаны мешают нефильтрованному воздуху попадать внутрь, но не мешают ему попадать из маски в окружающую среду", - добавил еще один автор исследования, коллега Дханака по университету Сиддхартха Верма.

Ученые решили проверить, как разные защитные экраны и респираторы с клапанами со степенью защиты N95 взаимодействуют с мельчайшими микрокаплями влаги и частицами аэрозолей. Для этих экспериментов физики создали специальную установку на основе лазеров, генераторов капель и аэрозолей, которые имитируют дыхание человека и при этом подсвечивают частицы жидкостей во время их движения через воздух. С помощью этого прибора ученые проследили за тем, будут ли щиты и маски защищать окружающих от кашля носителя коронавируса.

Эти опыты показали, что экраны для лица и маски с клапанами нельзя использовать для защиты окружающих от коронавируса и других респираторных инфекций. В первом случае они мешают лишь движению капель вперед и не защищают самого владельца экрана от возможного контакта с частицами аэрозолей из окружающего его воздуха, а во втором - практически не фильтруют выдыхаемый воздух, большая часть которого выходит наружу через клапан.

В этом отношении они уступали не только высококачественным респираторам с высоким уровнем защиты, но и обычным хирургическим маскам и самодельным защитным приспособлениям. Поэтому ученые предлагают регулирующим органам задуматься о введении мер, которые будут стимулировать население использовать правильные типы масок. Благодаря этому можно избежать дальнейшего распространения вируса и продления пандемии на неопределенный срок.