Раскрыт самый главный фактор развития диабета

Ученые Кембриджского университета в Великобритании и Университета Милана в Италии раскрыли, что лишний вес является самым главным фактором развития диабета, а похудение может предотвратить болезнь или даже обратить ее развитие вспять.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, кратко о выводах исследователей, которые были представлены на Конгрессе Европейского общества кардиологии, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные 445 765 человек, принявших участие в исследовании UK Biobank, посвященном генетической предрасположенности и воздействию окружающей среды на развитие болезней. Средний возраст добровольцев составлял 57,2 года. Риск развития диабета 2-го типа был оценен на основе вклада 69 миллиона генов, а также индекса массы тела (ИМТ). Всех участников разделили на пять групп в зависимости от генетического риска и на пять групп в зависимости от риска, определяемого массой тела.

За добровольцами следили в течение нескольких лет, пока средний возраст не составил 65,2 года. За этот период у 31 298 человек развился диабет 2-го типа. При этом у тех, у кого был самый высокий ИМТ (34,5 килограмма на квадратный метр), риск заболевания был в 11 раз выше по сравнению с участниками группы с самым низким ИМТ (в среднем 21,7 килограмма на квадратный метр). Это корреляция сохранялась вне зависимости от вклада генов, поэтому масса тела оказалась более мощным фактором развития диабета, чем генетическая предрасположенность.

По словам авторов работы, результаты указывают, что большинство случаев диабета можно избежать, если удерживать ИМТ ниже порогового значения, вызывающего аномальный уровень сахара в крови. Для этого необходимо регулярно оценивать соотношение массы тела и роста и уровень сахара в крови.