Раскрыт главный фактор смерти от рака простаты

Ученые Оксфордского университета выявили связь между висцеральным ожирением, когда жировые отложения охватывают внутренние органы в брюшной полости, и риском смерти от рака простаты. Результаты исследования, в которых раскрывается возможный фактор плохого исхода заболевания, представлены на Европейской и международной конференции по ожирению (ECOICO), кратко о них сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, специалисты проанализировали данные о 218 225 мужчинах, принявших участие в долговременном исследовании UK Biobank. За их здоровьем наблюдали в течение 10,8 года, а также собирали подробную информацию об индексе массы тела (ИМТ), определяемого как соотношение массы тела к квадрату роста, процентном содержании жира в организме, окружности талии и соотношении талии к бедрам.

За период наблюдения 571 мужчина умер от рака простаты. Исследователи обнаружили, что, хотя четкой связи между ИМТ и общим содержанием жира с риском не было, существовала корреляция между показателем висцерального ожирения и вероятностью смерти от рака простаты. У тех мужчин, кто оказался среди 25 процентов участников с наибольшей окружностью талии, риск смерти был на 35 процентов выше, чем у 25 процентов мужчин с наименьшей окружностью талии. Аналогичная картина наблюдалась у людей с наибольшим соотношением талии к бедрам.

Рак простаты - вторая по частоте причина смерти от рака среди мужчин в Великобритании. Болезнь поражает каждого шестого мужчину в течение жизни, вызывая более четверти всех новых случаев рака среди мужчин и почти 12 тысяч смертей ежегодно.