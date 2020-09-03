Определена группа наиболее активно распространяющих коронавирус школьников: ученые из Калифорнийского университета утверждают, что это старшеклассники. Исследование опубликовано на сайте MedRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые смоделировали ситуацию в школах после снятия карантина и выяснили, что осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов: у 40,7 процента из них могут возникнуть симптомы СOVID-19.

Специалисты утверждают, что распространение патогена среди детей младшего возраста ниже, чем в коллективе старших школьников. Прогнозы основаны на данных, согласно которым дети младше 10 лет в два раза меньше восприимчивы к инфекции, нежели школьники старшего возраста.

Отмечается, что снизить уровень заражений можно, уменьшив число учеников в классе. Как утверждают исследователи, в средней и старшей школе количество учащихся при благоприятном сценарии не должно превышать 10 человек. При этом в классах начальной школы может одновременно находиться до 20 учеников.

Ранее стало известно, что до 90 процентов зараженных коронавирусом на самом деле ничем не болеют и не несут опасности для окружающих. Эксперты из США заявили, что стандартные тесты диагностируют заражение у множества людей, которые являются носителями относительно незначительного количества вируса.