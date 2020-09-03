Участников первого этапа испытаний российской вакцины от COVID-19 выписали

Выписали всех участников первого этапа клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что они покинули клинику после двукратного вакцинирования. В настоящее время добровольцы чувствуют себя хорошо, каких-либо жалоб нет.

По данным пресс-службу, в настоящее время продолжается второй этап исследования.

В ведомстве указали, что, согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения, клиническое исследование вакцины "ЭпиВакКорона" зарегистрировано в международном регистре.