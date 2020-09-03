https://news.day.az/medicine/1267648.html Участников первого этапа испытаний российской вакцины от COVID-19 выписали
Участников первого этапа испытаний российской вакцины от COVID-19 выписали
Выписали всех участников первого этапа клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что они покинули клинику после двукратного вакцинирования. В настоящее время добровольцы чувствуют себя хорошо, каких-либо жалоб нет.
По данным пресс-службу, в настоящее время продолжается второй этап исследования.
В ведомстве указали, что, согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения, клиническое исследование вакцины "ЭпиВакКорона" зарегистрировано в международном регистре.
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