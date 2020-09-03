Минздрав РФ опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата - они не показали свою эффективность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, документ размещен на сайте ведомства.

"Препараты лопинавир и ритонавир были исключены из рекомендаций как не показавшие достаточной эффективности при лечении COVID-19. Гидроксихлорохин остался в схемах лечения для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, в схему лечения также включили новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии левилимаб. Всего в список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

Также в ведомстве отметили, что, в связи с регистрацией вакцины от новой коронавирусной инфекции, в рекомендациях появился новый раздел, посвященный специфической профилактике. В нем описаны показания и противопоказания к применению препарата центра имени Гамалеи, а также список приоритетных групп для вакцинации.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России, 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат назвали "Спутник V". Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. В Москве планируется начать вакцинацию с 5 сентября.