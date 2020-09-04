Мексиканские врачи пересадили легкие перенесшему коронавирус пациенту

Мексиканские врачи впервые в Латинской Америке пересадили оба легких пациенту, перенесшему коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета Milenio.

Трансплантацию провели в больнице "Кристус Мугерца" (Christus Muguerza) в Монтеррее, столице северо-восточного штата Нуэво-Леон. Главврач Анхель Мартинес Вела рассказал, 57-летний пациент еще две недели после операции должен провести в больнице, так как он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Он также добавил, что значительную часть работы по обеспечению организма кислородом уже выполняют его новые легкие, однако говорить об успехе пока рано. Врачи продолжают следить за пациентом, потому что есть риск отторжения новых органов.