Глобальное потепление сделает вирусы более устойчивыми

Энтеровирусы и другие патогенные вирусы, попадающие в поверхностные воды, могут быть инактивированы высокой температурой, солнечным светом и другими микробами. Таким образом сокращается их способность распространять болезни.

Однако ученые, представившие свое исследование в журнале Environmental Science Technology, сообщают, что глобальное потепление может спровоцировать развитие вирусов, сделав их менее восприимчивыми к данным дезинфицирующим средствами и к хлору, в том числе, сообщает МедикФорум.

Команда создала четыре разные популяции энтеровируса человека, инкубируя образцы в озерной воде в колбах при температуре 10 и 30 градусов по Цельсию, с имитацией солнечного света или без него.

Затем исследователи подвергли вирусы воздействию тепла, имитируя солнечный свет или присутствие бактерий и обнаружили, что адаптированные к теплой воде вирусы более устойчивы к тепловой инактивации, чем адаптированные к холодной воде.

Между четырьмя штаммами не наблюдалось разницы в степени их инактивации при воздействии имитированного солнечного света или других микробов. При пересадке в прохладную воду вирусы, адаптированные к теплой воде, также оставались активными дольше, чем штаммы, адаптированные к холодной. Кроме того, они лучше выдерживали воздействие хлора.